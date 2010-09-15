Büçte açığı daraldı, cari açık üç kat arttı

T24- Merkezi Yönetim Bütçesi Temmuz ayında 2 milyar 46 milyon lira açık verirken, Ağustos ayında 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 14 milyar 387 milyon lira olarak gerçekleşti.





Maliye Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ile Ocak-Ağustos dönemi dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 oranında azalarak 2 milyar 46 milyon lira oldu. Bu ayda Faiz Dışı Fazla ise 2 milyar 578 milyon lira olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bütçe gelirleri 21 milyar 729 milyon lira, bütçe giderleri 23 milyar 775 milyon lira oldu.



Geçen yıl Ağustos ayında 1 milyar 525 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı ayında 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 6 milyar 192 milyon lira olarak gerçekleşti.



Ağustos ayında bütçe gelirleri 26 milyar 252 milyon, bütçe giderleri ise 23 milyar 163 milyon lira oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 14 milyar 387 milyon lira olarak gerçekleşti.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gazetecilerin soruları üzerine, geçen seneye oranla ilk 8 ayda bütçe açığının yüzde 50'den fazla daraldığını belirterek, ''Ağustos ayında hem faiz dışı fazla hem de bütçe fazlası var. İlk 8 aydaki performans son derece cesaret verici, son derece güçlü bir performans'' dedi.





Cari işlemler açığı büyüdü





Bu arada bütçe açığındaki olumlu gelişmelere karşın, cari işlemler açığı 7 ayda üç kat arttı. Türkiye'nin cari işlemler açığı, Ocak-Temmuz döneminde, 24 milyar 230 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde cari açık, 7 milyar 854 milyon dolar düzeyindeydi.



Merkez Bankası, Türkiye'nin Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin Ödemeler Dengesi bilançosunu açıkladı.



Buna göre, Temmuz ayında cari açık, 3 milyar 438 milyon dolar oldu.



2009 yılı Temmuz ayında cari açık, 471 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın Temmuz ayına göre yüzde 95,4 oranında artarak 5 milyar 410 milyon dolara ulaştı.





