-BUCKS'TA ERSAN 12 SAYI ATTI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'e dün gece oynanan 7 maçla devam edildi. Bradley Center'da oynanan karşılaşmada New York Knicks'i ağırlayan Milwaukee Bucks, rakibini 107-80 yenmeyi başardı. Bucks'ta 7 isim sayıda çift haneli rakamlara ulaşırken, Brandon Jennings 19 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Evsahibi takımın Türk basketbolcusu Ersan İlyasova da galibiyete 12 sayı 9 ribaunt ile katkıda bulundu. 89,6 sayı ortalaması ile NBA'in en düşük oranına sahip olan Milwaukee Bucks, bu ortalamayı üçüncü çeyreğin sonunda geçti ve bu maçta sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Knics'te ise en skorer isim 19 sayıyla Amare Stoudemire oldu. -MILLSAP, 46 SAYI İLE KARİYER REKORUNU KIRDI- Gecenin bir diğer maçında Miami Heat ile Utah Jazz karşı karşıya geldi. Miami'de oynanan maçı Jazz, 116-114 kazanırken, konuk ekipten Paul Millsap, 46 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. Yıldızlar topluluğu Miami'de Dwyane Wade 39 sayı ile oynarken, LeBron James 20, Chris Bosh 17 sayıda kaldı. LeBron James, her ne kadar kazandırdığı sayı açısından çok parlak bir gece çıkarmasa da 14 asist ve 11 ribaunt alarak kariyerinin 29. ''triple-double''ını yaptı. Normal süresi 104-104 biten maç uzatmaya giderken, Heat, 5 dakikalık periyodun son iki dakikasında 5 boş atış kullandı. Jazz, maçın bitimine 0,4 saniye kala Francisco Elson'un serbest atıştan kazandırdığı iki sayıyla karşılaşmadan 116-114 galip ayrıldı. Heat, bu sonuçla bu sezon evindeki ilk yenilgisini almış oldu. Utah'da Deron Willams da 21 sayı 14 asistle dikkati çeken isimler arasında yer aldı. Toplu sonuçlar şöyle: Indiana Pacers: 144 - Denver Nuggets: 113 New Jersey Nets: 91 - Cleveland Cavaliers: 93 Miami Heat: 114 - Utah Jazz: 116 New Orleans Hornets: 101 - Los Angeles Clippers: 82 Milwaukee Bucks: 107 - New York Knicks: 80 Portland Trail Blazers: 100 - Detroit Pistons: 78 Los Angeles Lakers: 99 - Minnesota Timberwolves: 94