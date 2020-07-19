Buckingham Sarayı, prensesin düğün fotoğraflarını paylaştı; babası Prens Andrew fotoğraflarda görülmedi

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Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğününden fotoğraflar paylaştı. Son zamanlarda cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein davasında ifade vermesi için çağrı yapılan Prens Andrew'un kızının düğün fotoğraflarında yer almaması dikkati çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Prens Andrew'un kızı Prenses Beatrice ve Mozzi, küçük aile arasında bir törenle evlendi. Düğün gününden fotoğraflar Buckingham Sarayı tarafından cumartesi günü servis edildi.

Buckingham Sarayı, Beatrice'i törende geçitten geçirenin babası York Dükü Prens Andrew olduğunu söyledi. Ancak servis edilen fotoğrafların hiçbirinde Prens Andrew yer almadı.

Prens Andrew kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmıştı

Prens Andrew, geçen yıl cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla yargılanırken hapishanede yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein ile geçmiş yakınlığının ortaya çıkmasının ve kendi adının da çocuk istismarı suçlamalarına karışmasının ardından kraliyet ailesindeki görevlerini bırakma kararı almıştı.