Buckingham Sarayı: Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet görevlerine dönmeyeceklerini Kraliçe'ye bildirdi

Buckingham Sarayı, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'a Kraliçe 2. Elizabeth'e bir daha kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmak üzere dönmeyeceklerini duyurduklarını açıkladı.

Buckingham Sarayı, Britanya'dan ayrılıp ABD'ye taşınan çiftle ilgili yayımladığı açıklamada "Sussex Dükü ve Düşesi, Kraliçe'ye bir daha Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olmak üzere dönmeyeceklerini bildirdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: " Dük'le konuşmalarının ardından Kraliçe, Kraliyet Ailesi'yle çalışmayı bırakmakla birlikte artık kamu servisiyle dolu bir yaşama bağlı sorumluluk ve görevlere devam etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Dük ve Düşes'in sorumlulukları arasında yer alan fahri ordu atamaları ve Kraliyet himayeleri Majesteleri'ne geçecek ve daha sonra ailenin diğer üyeleri arasında paylaşılacak.

Kararları üzüntü verse de Dük ve Düşes ailenin sevilen üyeleri olmaya devam edecek"