Buckingham Sarayı: Kraliçe Elizabeth bir geceyi hastanede geçirdi

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Doktorları "dinlenmesini" önerdiği için Kuzey İrlanda gezisini iptal eden Kraliçe 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini hastanede geçirdiği açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Buckingham Sarayı Kuzey İrlanda'ya yapacağı iki günlük geziyi doktorların tavsiyesi üzerine iptal eden 95 yaşındaki Kraliçe'nin bir geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

Saray, Kraliçe'nin durumuna ilişkin incelemeler için hastanede kaldığını, ertesi gün Windsor Kalesi'ne döndüğünü belirtti.

Saray'dan bir kaynak, Kraliçe Elizabeth'e yardım eden tıbbi ekibin "dikkatli bir yaklaşımla" hastanede kalmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Bu yıl tahttaki 70'inci yılını kutlayacak Kraliçe, geçen hafta ilk kez bastonla fotoğraflanmıştı.