-Bucaspor'un 2011-2012 sezonu ilk bölüm raporu -Sarı-lacivertli ekipte, Bank Asya 1. Lig'de ilk 16 haftalık periyotta kaleci Ömer Kahveci bütün maçlarda 90 dakika forma giydi -Abdulkadir Özgen'in 8 gol attığı Bucaspor'da 24 golde 8 farklı oyuncunun imzası var İZMİR (A.A) - 20.12.2011 - Ali Korkmaz - Bank Asya 1. Lig'de 2011-2012 sezonunun ilk 16 haftalık periyotunda Bucaspor'da en fazla forma giyen oyuncu, bütün maçlarda 90 dakika mücadele eden kaleci Ömer Kahveci oldu. Süper Lig'e veda ettikten sonra bu yıl genç bir kadroyla mücadele eden Sait Karafırtınalar yönetimindeki Bucaspor, ilk bölümü 23 puanla 8. sırada tamamladı. İzmir temsilcileri içinde en fazla puanı toplayan ekip olan Bucaspor'da ilk 16 haftalık süreçte 20 farklı futbolcu forma giydi. Ganalı oyuncu Jebrin'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği sarı lacivertli ekipte, Kamil Ahmet Çörekçi de kulüple anlaşarak takımdan ayrıldı. -En fazla oynayan Ömer Kahveci- Bucaspor'da, Ömer Kahveci bütün maçlarda 90 dakika forma giyerken, Efe Halil Özarslan da 16 maçta 1395 dakika sahada kaldı. Sarı-lacivertli ekipte, 145 dakika forma giyen Mert Özcan, 19 dakika sahada kalan Erdal Çelik ve 1 dakika mücadele eden Burak Ayaz, en az forma giyen futbolcular oldu. -Goller- İlk 16 haftada 24 gol atan Bucaspor'da 7 oyuncu gol sevinci yaşarken, İstanbul Güngörensporlu Celal Aras da Bucaspor adına kendi kalesine 1 gol attı. En golcü oyuncu 8 gol atan Abdulkadir olurken, bu futbolcuyu 5 golle Zafer Çevik, 4 golle Emre Güral, 2'şer golle Efe Halil Özarslan ile Civar Çetin, 1'er golle Jebrin ve Melih Vardar takip etti. Sarı-lacivertli ekibin attığı ve yediği gollerin dakika aralığı şöyle: Dakika Aralığı Atılan Gol Yenilen Gol -------------- ---------- ----------- 1-15 3 2 16-30 4 3 31-45 5 2 46-60 4 4 61-75 3 4 76-90 5 5 -Sarı ve kırmızı kartlar- Toplam 35 sarı, 1 de kırmızı kart gören Bucaspor'da Erman Güraçar kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 6 sarı kartla cezalandırılan Alparslan Erdem'in en fazla sarı kart gören oyuncu olduğu Bucaspor'da bu futbolcuyu, Abdulkadir Özgen (5), Civar Çetin, Mehmet İncebacak (4), Efe Halil Özarslan, Zafer Çevik (3), Emre Güral, Serkan Yanık (2), Aykut Çeviker, Erman Güraçar, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Çubukçu, Salih Uçan ve Torric Jebrin (1) takip etti. -Hakemler- Bucaspor'un ilk bölüm karşılaşmalarında 14 ayrı hakem görev aldı. Deniz Çoban ve Mesut Çarık'ın 2'şer kez görev yaptığı Bucaspor maçlarında Aytekin Durmaz, Abdullah Yılmaz, Barış Şimşek, Fethi Serkan Koçak, Koray Gençerler, Murat Türker, Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Kamil Abitoğlu, Mürvet Sezer, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan ve Yaşar Kemal Uğurlu da birer kez düdük çaldı. Bucaspor'un 2011-2012 sezonu ilk bölüm raporu şöyle: Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Sarı Kart Kırmızı Kart Abdulkadir Özgen 15 15 1318 8 5 - Alparslan Erdem 15 15 1350 - 6 - Aykut Çeviker 15 8 682 - 1 - Burak Ayaz 1 0 1 - - - Civar Çetin 15 15 1330 2 4 - Efe Halil Özarslan 16 16 1395 2 3 - Emre Güral 12 8 636 4 2 - Erdal Çelik 2 0 19 - - - Erman Güraçar 15 15 1293 - 1 1 Fatih Özçelik 7 0 190 - - - Kamil Ahmet Çörekçi 10 9 793 - 1 - Mehmet İncebacak 15 10 982 - 4 - Melih Vardar 6 2 205 1 - - Mert Özcanlar 3 2 145 - - - Onur Çubukçu 10 5 435 - 1 - Ömer Kahveci 16 16 1440 - - - Salih Uçan 9 3 403 - 1 - Serkan Yanık 14 12 1097 - 2 - Torric Jebrin 11 10 872 1 1 - Zafer Çevik 16 15 1240 5 3 - (ALK-BAH-BŞK-GKH)