Bucasporlu İbrahim, Gazişehir Gaziantep yolunda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Yeni sezonda TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Bucaspor\'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) yolunu tutan ve 6 Haziran\'da parası ödenmediği takdirde serbest kalacağı belirtilien İbrahim Şirin, Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Gazişehir Gaziantep\'le söz kesti.

Kanatlarda görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun yine birçok 1\'inci Lig ekibinin takibinde olduğu ifade edilirken, Gaziantep Gazişehir\'in transfere en yakın takım olduğu vurgulandı. Önceki sezon Bucaspor\'la profesyonel sözleşme imzalayan İbrahim Şirin, TFF 2\'nci Lig\'de 66 maça çıkıp 4 gol attı.

Öte yandan alacakları nedeniyle Bucaspor\'u TFF\'yi şikayet eden ve önümüzdeki hafta serbest kalacak olan Abdullah ve Sancar\'ın da 1\'inci Lig\'de boy gösteren ekiplerle flört ettiği bildirildi.

