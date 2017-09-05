Bucasporlu Erkan Taşkıran Bugsaşspor'la imzaladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'da 310 bin TL alacağı ödenmediği için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname göndererek sözleşmesini fesheden Erkan Taşkıran, Bugsaşspor\'lu 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Buca\'ya 2007\'de Marmaris\'ten gelen Erkan, 2\'nci Lig\'den Süper Lig\'e kadar çıkan kadroda yer alıp 2011\'de Karabükspor\'a transfer oldu. 2012\'de yuvaya dönen Erkan, 2013-14\'ü Akhisar Belediyespor\'da geçirdikten sonra 2014-15\'te yine Buca\'da oynadı. Erkan, 2015-16 sezonunun devre arasında da Keçiörengücü\'ne gidip geçen sezon başında geri döndü. Tecrübeli futbolcu bu sezon Keçiören\'le oynanan ligin ilk maçında 11\'de forma giymişti.

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