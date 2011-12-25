-Bucaspor'dan Trabzonspor'a tepki İZMİR (A.A) - 25.12.2011 - Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'da yönetim kurulu, eski oyuncuları Jebrin'in Trabzonspor'a transferiyle ilgili, ''Kulübümüzün bu türlü bir davranışa layık görülmesini, Trabzonspor gibi büyük ve köklü bir camiaya yakıştıramadığımızı belirtiriz'' açıklamasını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Bucaspor'la sözleşmesini ''gayri ahlaki ve haksız bir şekilde'' fesheden Jebrin'le anlaşmaya vardığının duyurulduğu belirtildi. Jebrin'le ilgili feshin haksız olduğunun tespit edildiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Trabzonspor'un sportif ceza verilmesi ve lisansının iptal edilmesi istemli davası halen devam eden Torric Jebrin'le anlaşmaya vardığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz sezon, Süper Lig'den haksız bir şekilde düşen, bu gelişmeler sonucunda çeşitli maddi sıkıntılar yaşayan ve buna rağmen Türk milli takımlarına, Bucaspor Futbol Akademisi ile birçok oyuncu yetiştiren kulübümüzün bu türlü bir davranışa layık görülmesini, Trabzonspor gibi büyük ve köklü bir camiaya yakıştıramadığımızı belirtiriz.''