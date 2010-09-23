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Spor

BUCASPOR'DA ÜSTÜNDAĞ BAŞKANVEKİLİ İZMİR (A.A)

23 Eylül 2010 12:21

-BUCASPOR'DA ÜSTÜNDAĞ BAŞKANVEKİLİ İZMİR (A.A) - 23.09.2010 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bucaspor'da Kulüp Başkanı Mehmet Bektur'un görevinden ayrılması üzerine, Başkanvekilliğine Şeref Üstündağ seçildi. Üstündağ, yaptıkları yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp Başkanı Mehmet Bektur'un görevi bıraktığını belirterek, kendisinin de başkanvekilliği görevine seçildiğini söyledi. Bu kararın camiaya hayırlı olmasını dileyen Üstündağ, ''Kulübün daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi. Üstündağ, yönetim kurulu içinde ufak tefek görev değişiklikleri yapılacağını, ihtiyaç duyulması halinde 2011 Ocak ayında olağanüstü genel kurul yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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