Bucaspor'da Sümbül teknik direktörlük koltuğuna oturdu

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son olarak Etimesgut Belediyespor\'a deplasmanda 3-0 yenilip devre arasına 13 puanla 15\'inci sırada giren Bucaspor\'da antrenör Aytekin Sümbül\'ün teknik direktörlük görevine getirildiği öğrenildi. Mehmet Bulut\'un istifasının ardından son 2 lig ve 1 kupa karşılaşmasında takımı sahaya çıkaran genç çalıştırıcı ile yola devam edileceği bildirildi. Resmi imzaların en kısa sürede atılacağı ifade edildi. Bucaspor, 26 Aralık Salı günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçı hazırlıklarını Aytekin Sümbül yönetiminde tesislerinde sürdürüyor.