T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor'da Sümbül rotayı çizdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

12 Şubat 2018 14:39

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Kocaeli Birlikspor\'u evinde 2-0 yenerek rahatlayan Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, oynayacakları 3 karşılaşmadan en az 6 puan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Çarşamba günü Tokatspor\'a konuk olacaklarını hatırlatan Sümbül, \"Tokatspor sınavının ardından pazar günü evimizde Sarıyer\'le karşılaşıp ertesi hafta Mersin İdmanyurdu deplasmanına gideceğiz. Bu 3 karşılaşmadan en az 6 puan almayı planlıyoruz. Hedefimiz elbet 3 maçı da kazanmak. İstediğimiz sonuçları alacak güce sahibiz. Bucaspor\'u artık alt sıralarda görmeyeceğiz\" dedi. Fırtına\'da Tokatspor karşılaşması öncesi Ömer ve İbrahim\'in sakatlıkları sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLig Kırmızı GrupKocaeli BirliksporBucasporAytekin SümbülTokatsporSümbülSarıyerMersinBuHedefimizFırtına Tokatspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24