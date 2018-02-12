Bucaspor'da Sümbül rotayı çizdi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Kocaeli Birlikspor\'u evinde 2-0 yenerek rahatlayan Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, oynayacakları 3 karşılaşmadan en az 6 puan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çarşamba günü Tokatspor\'a konuk olacaklarını hatırlatan Sümbül, \"Tokatspor sınavının ardından pazar günü evimizde Sarıyer\'le karşılaşıp ertesi hafta Mersin İdmanyurdu deplasmanına gideceğiz. Bu 3 karşılaşmadan en az 6 puan almayı planlıyoruz. Hedefimiz elbet 3 maçı da kazanmak. İstediğimiz sonuçları alacak güce sahibiz. Bucaspor\'u artık alt sıralarda görmeyeceğiz\" dedi. Fırtına\'da Tokatspor karşılaşması öncesi Ömer ve İbrahim\'in sakatlıkları sürüyor.