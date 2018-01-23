Bucaspor'da Sümbül 3 futbolcuyu bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Keçiörengücü ile 3-3 berabere kalıp ikinci yarıya puanla başlayan Bucaspor\'da teknik direktör Aytekin Sümbül, sözleşmelerini fesheden Veli, Zafer ve Emin\'in yeniden takıma dönmesini bekliyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kulüpten ayrılan 3 oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirten Sümbül, \"Yönetimimiz futbolcularımızla görüşmeyi sürdürüyor. Veli, Zafer ve Emin benim takımımda her zaman yer alır. Bizim tecrübeye ihtiyacımız var. Çok genç bir ekibimiz. Genç arkadaşlarımızın yanında ağabeylerinin olması önemli bir avantaj teşkil eder\" dedi.

Henüz başka bir kulüple anlaşma sağlayamayan futbolcularla pazarlıkların sürdüğü, hafta sonuna kadar durumlarının netleşeceği belirtildi.