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Spor

Bucaspor'da sakat oyunculardan iyi haber

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında İnegölspor, Sivas Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor'a tek golle mağlup olup alt sıralara gerileyen Bucaspor'da sakatlıktan kurtulan sol bek Emre Özkan ile orta saha Çağlayan'ın Tuzl

02 Kasım 2017 14:24

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 3 maçında İnegölspor, Sivas Belediyespor ve Sancaktepe Belediyespor\'a tek golle mağlup olup alt sıralara gerileyen Bucaspor\'da sakatlıktan kurtulan sol bek Emre Özkan ile orta saha Çağlayan\'ın Tuzlaspor müsabakasına yetişeceği öğrenildi. İki futbolcunun cumartesi günü Yeni Buca Stadı\'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımla birlikte idmanlara çıkması teknik heyeti rahatlattı.
Tuzlaspor maçına dönüm noktası olarak bakan Bucaspor\'da iki futbolcunun sahaya 11\'de çıkması beklenirken, sağ omzundan sakatlanan orta saha Şenol ile kırmızı kart cezalısı stoper Veli görev alamayacak. Teknik direktör Mehmet Bulut, Tuzlaspor\'u yeneceklerini söyledi. Çıkışa geçeceklerini belirten Bulut, \"Kritik bir sınav bizi bekliyor. 3 haftadır gol atamıyoruz. Şanssızlığımızı kıracağız\" dedi. 

 

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