Bucaspor'da Oğuz'a kanca

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup takımlarından Bucaspor\'da genç orta saha oyuncusu Saruhan\'a Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor\'un resmi teklif sunmasının ardından bu kez de Oğuz Aydın\'a Süper Lig\'den talip çıktı.

Kayserispor, 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçerek sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Kayseri ekibinin Oğuz için 350 bin TL bonservis ücreti önerdiği, yönetimin bu rakamı düşük bulduğu ifade edildi. Hollanda doğumlu sol kanat geçen sezon ligde ikinci yarıda 12 maçta görev alırken, 1 kez de U19 Milli Takımı\'nda şans buldu.