Bucaspor'da kongre sesleri

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta bir türlü istediği skorları alamazken mali açıdan da toparlanamayan Bucaspor\'da olağanüstü gelen kurulun gündeme geldiği öğrenildi. Göreve başladığı günden bu yana borç ödemeye çalışan Başkan Ahmet Doğan\'ın yönetimi güçlendirmek amacıyla seçime gideceği kaydedildi. Yeni bir liste oluşturmayı hedefleyen Doğan\'ın yönetimin büyük kısmını değiştireceği iddia edildi.

Kasım ayında yapılması planlanan kongrede başka bir aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmezken, Doğan\'ın yakın çevresine, \"Yerli ve yabancı futbolcuların dosyalarını kapatmak için var gücümle çabaladım. Ancak yeterli desteği bulamadım. Daha güçlü isimlerle yola devam etmeyi planlıyorum. Tek amacım kulübün borçlarını eritebilmek. Umarım herkes taşın altına elini koyar\" dediği öğrenildi.