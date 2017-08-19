Bucaspor'da Erkan şikayeteni geri çekti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta gelecek hafta sezonun ilk maçında evinde Keçiörengücü ile karşılaşıcak Bucaspor\'da alacaklarını tahsil edemediği için kulübe Futbol Federasyonu kanalı ile ihtarname çeken Erkan Taşkıran\'ın şikayetini geri aldığı öğrenildi. Kulüpten 310 bin TL alacağı olan tecrübeli sol kanat oyuncusu ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandığı ifade edildi. Sol bek Emre Özkan\'ın ardından Erkan sorununu da çözen yönetim, lig öncesi fire vermedi.

Sportif Direktör Halim Karaköse, sorunsuz bir şekilde Keçiörengücü maçına hazırlandıklarını belirterek, \"Sadece futbola odaklandık. Sezonun ilk müsabakasını kazanıp iyi bir başlangıç yapacağız\" diye konuştu.