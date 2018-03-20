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Spor

Bucaspor ve Menemen Belediyesporlu golcüler lige damga vurdu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki iki İzmir temsilcisi şampiyonluğu hedefleyen Menemen Belediyespor ile kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor'un golcüleri, bu sezon attıkları gollerle takımlarına hayat verdi

20 Mart 2018 14:56

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'taki iki İzmir temsilcisi şampiyonluğu hedefleyen Menemen Belediyespor ile kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor\'un golcüleri, bu sezon attıkları gollerle takımlarına hayat verdi. Grupta 27 puanla 14\'üncü sırada yer alan Bucaspor\'un tecrübeli forveti İlyas Çakmak, attığı 22 golle 25 gollü Galatasaraylı Befatibi Gomis\'in ardından profesyonel liglerin en skorer ismi olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde kariyer rekoru kıran İlyas, Bucaspor\'un bir sezonda en fazla gol atan futbolcuları arasına girdi. Kariyerinde bu seneye kadar bir sezonda en fazla 12 gol atabilen 29 yaşındaki oyuncu, Mersin İdmanyurdu, Keçiörengücü, Eyüpspor, Tuzlaspor, Sancaktepe Belediyespor, Hatayspor, Kocaeli Birlikspor, Bodrumspor, Kastamonuspor maçlarını boş geçmedi. İlyas, küme düşmesi kesin olan Mersin\'e ikinci yarıdaki 6-1\'lik maçta 5 gol birden attı.
Tarihinde ilk kez 1\'inci Lig\'e yükselmeye yaklaşan Menemen Belediyespor\'un 22 yaşındaki golcüsü Samed Ali de 20 kez fileleri sarstı. Profesyonel liglerde Gomis, İlyas ve Burak Yılmaz\'la birlikte en skorer 4 isimden biri olan Samed Ali, Kastamonuspor (3), İnegölspor (2), Mersin İdmanyurdu (2), Bodrumspor (2), Bucaspor (2), Kocaeli Birlikspor (2), Tokatspor (2), Sarıyer, Keçiörengücü, Hatayspor, Tuzlaspor ve Etimesgut Belediyespor müsabakalarında sevinç yaşadı. Buca gibi İzmir\'in diğer sarı-lacivertli ekibi, Samed\'in gol attığı karşılaşmalarda 43 puanı hanesine yazdırdı. Bucaspor Teknik Direktörü Aytekin Sümbül, İlyas\'ın gerçek bir profesyonel olduğunu belirterek, \"Oyuncumuz gollerine devam edecek\" dedi. Menemen Belediyespor\'un çalıştırıcı Suat Kaya da Samed Ali\'nin patlama yaptığını ifade ederek, \"Genç bir futbolcu, geleceği parlak\" ifadelerini kullandı.

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