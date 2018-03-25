Bucaspor umutlu

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor en önemli rakiplerinden Tuzlaspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek strese girdi.

Bu sonuçla İstanbul ekibinin 2 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler ateş hattının bir basamak üzerine gelirken, camianın kalan 6 haftada endişeleri arttı. Son 3 müsabakada sadece 1 puan alabilen İzmir ekibinde teknik direktör Aytekin Sümbül, ligde kalacaklarını söyledi. 6 haftanın 4\'ünde rakipleriyle evlerinde karşılaşacaklarını belirten Sümbül, \"Ben takımıma inanıyorum. Taraftarımız panik yapmasın\" dedi.

Bucaspor, kalan maçlarda Amed Sportif, Bodrum Belediyesi Bodrumspor (D), Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor, Kastamonu 1966 (D) ve Etimesgut Belediyespor\'la karşılaşacak.

