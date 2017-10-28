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Spor

Bucaspor Sancaktepe deplasmanında

İZMİR,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını mağlup tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Amed Sportif engelini geçip moral bulan Bucaspor yarın, Sancaktepe Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek

28 Ekim 2017 15:22

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 2 maçını mağlup tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise Amed Sportif engelini geçip moral bulan Bucaspor yarın, Sancaktepe Belediyespor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maltepe Hasan Polat Stadı\'nda Mustafa Aydın\'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00\'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı golcü Deniz Pero ve sakatlığı bulunan orta saha Çağlayan forma giyemeyecek. 
Geçen haftaki Sivas Belediyespor maçında yüzüne darbe alan ve sol kaşına 5 dikiş atılan sol bek Emre Özkan ile idmanda sakatlanan kanat İbrahim\'in ise durumu belirsiz. Teknik direktör Mehmet Bulut, Amed Sportif galibiyetiyle nefes aldıklarını belirterek, \"Ligde de artık çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Sancaktepe Belediyespor maçına çok iyi hazırlandık. Kazanıp, düşme hattıyla aramızdaki mesafeyi açmak istiyoruz, takıma güveniyorum\" diye konuştu. 

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