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Spor

Bucaspor-Mersin İdmanyurdu: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) -  STAT: Buca Arena HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Şeyhmus Baysal (xx) BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (x), İbrahim (x), Burak (x) (Dk

09 Ekim 2017 00:11

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) - 
STAT: Buca Arena
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Şeyhmus Baysal (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xx)- Sancar (xx), Uğurcan (xx), Emre Özkan (x), İbrahim (x), Burak (x) (Dk. 78 Emre Toraman x), Onur (xx) (Dk. 87 Mehmet), Saruhan (xx), Alpay (x), Çağlayan (xxx) (Dk. 68 Zafer x), İlyas (xxx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan (xx)- Mesut (xx), Tekin (x), Emrah (xx) (Dk. 89 Mert), Bekir Can (xx), Batuhan (x) (Dk. 75 Enes x),  Emre Güney (x), Nurullah (x), Emre Can (xx) (Dk. 85 Emir), Utku (xx), Gökhan (xx)
GOL: Dk. 15 İlyas (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Burak, Uğurcan, Hüseyin (Bucaspor), Tekin, Emre Güney, Emre Can (Mersin)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 7\'nci hafta mücadelesinde Bucaspor evinde son sıradaki Mersin İdmanyurdu’nu 1-0 mağlup etti. İzmir ekibinin tek golünü 15\'inci dakikada İlyas kaydetti. Bu sonuçla Bucaspor 8 puana ulaşırken, Mersin temsilcisi yine puanla tanışamadı. Bucaspor’un yeni teknik direktörü Mehmet Bulut müsabakayı tribünden izledi.

4\'üncü dakikada Bucaspor atağında ceza yayı üstünden İlyas sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
15\'inci dakikada Bucaspor golü buldu. Çağlayan’ın pasıyla topla buluşan İlyas, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0. Bu golün ardından Bucasporlu futbolcular, dün annesi vefat ettiği için kadroda yer almayan stoper Veli’nin formasını tribünlere gösterdi.
23\'üncü dakikada soldan Onur’un kullandığı kornerde arka direkteki Uğurcan gelişine vurdu, top kaleyi bulmadı.
46\'ncı dakikada ev sahibi ekip atağında Burak’ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Hasan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
65\'inci dakikada Mersin atağında soldan çalımlarla Bucaspor ceza sahasına sokulan Bekir Can’ın yerden vuruşunda top kaleci Hüseyin’in kucağında kaldı.
81\'inci dakikada Mersin İdmanyurdu ceza sahasında sağ çaprazdan Saruhan kaleyi yokladı. Kaleci uzanarak topa sahip oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bucaspor maçı 1-0 kazandı.

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