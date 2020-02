Bucaspor keskin virajlarda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta geçen hafta evinde Diyarbekirspor\'a 3-1 yenilip 6 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan ve son sıraya demir atan Bucaspor zorlu bir takvime girecek.

Aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertliler önündeki 4 maçta zirve yarışı veren takımlarla karşı karşıya gelecek. Bu hafta 4\'üncü sıradaki Kocaelispor\'a konuk olacak Bucaspor, 17 Ekim Çarşamba günü ise şu an liderlik koltuğunda oturan Bayburt İl Özel İdare\'yi misafir edecek.

Bucaspor ardından zirve hesapları yapan Çorum Belediyespor deplasmanına çıkıp daha sonra evinde yine ligin iddialı ekiplerinden Karacabey Belediyespor\'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Algun Erdem zorlu süreçte en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi. Bir an önce düşme hattından çıkmaları gerektiğini ifade eden Erdem, \"Kadromuz genç ve tecrübe eksiğimiz var. Ancak her şeye rağmen çocuklarımıza inancım tam. Bu girdaptan kurtulacağız\" dedi.

Buca\'da kalbinden rahatsızlanan Asbaşkan İbrahim Ülgen\'in anjiyo olduğu ve önümüzdeki hafta kalp ameliyatına gireceği öğrenildi.