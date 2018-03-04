Bucaspor- İnegölspor: 2-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Mehmet Şengül (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (xxx) - Murat (xx), Uğurcan (xxx), Emre Özkan (xx), Abdullah (xx), Oğuz (xxx), Emre Toraman (xxx), Ömer (xx) (Dk. 86 Sancar), Onur (xxx) (Dk. 73 İsa xxx), Saruhan (x) (Dk. 63 Enes xx), İlyas (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener (x) - Kemal (xx), Gökhan (x), Emirhan (xx), İsa (x) (Dk. 46 Enes Bayır x), Anıl (x), Ali (x) (Dk. 57 Barış x), Ahmet Hakan (x) (Dk. 73 Enes Ata x), Cengiz (xx), Emrah (xx), Raif (xx)

GOLLER: Dk. 7 Onur, Dk. 77 İsa (Bucaspor), Dk. 44 Raif (P) (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Emre Özkan, Ömer, Oğuz (Bucaspor), Emrah (İnegölspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Mersin İdmanyurdu deplasmanından 6-1\'lik galibiyetle dönen ve kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor, Play-Off hattındaki İnegölspor\'u da yenmeyi başardı: 2-1. Maçın 7\'nci dakikasında Onur\'un golüyle öne geçen sarı-lacivertliler 44\'te Raif\'in penaltısına engel olamadı. Ancak 77\'nci dakikada sahneye çıkan genç İsa, Bucaspor\'a çok kritik bir 3 puan kazandırdı. Bu sezon ilk kez 2\'de 2 yapan Bucaspor rahat nefes alırken, İnegölspor ise deplasmandan mağlubiyetle ayrıldı.

7\'nci dakikada Bucaspor öne geçti. Sağ kanattan İnegölspor ceza alanına giren Oğuz\'un pasında Onur, topa gelişine vurdu ve topl ağlara gitti.: 1-0.

16\'ncı dakikada hızlı gelişen İnegölspor atağında sol çaprazdan ceza alanına sızan Raif, kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Raif\'in yerden vuruşunu Hüseyin çıkardı.

41\'inci dakikada İnegölspor penaltı kazandı. Bucaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde, hakem Sinan Dereci Emre Özkan\'ın topa elle müdahale etmesi sonucu penaltı kararını verdi. Bucasporlu futbolcular uzun süre hakeme itiraz etti ancak karar değişmedi.

44\'üncü dakikada Raif penaltıyı gole çevirdi ve skora denge geldi: 1-1.

53\'üncü dakikada Saruhan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, savunmaya çarpan top taca gitti.

64\'üncü dakikada Ahmet Hakan\'ın pasında topla buluşan Raif\'in vuruşunu kaleci Hüseyin çeldi. Dönen topa bir kez daha Raif vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

77\'nci dakikada Bucaspor bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi. Oğuz\'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsa, savunmanın arasından vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90\'ıncı dakikada İnegölspor tehlikeli geldi. Enes Barış\'ın ortasında Kemal topa gelişine vurdu. İyi yer tutan kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

(FOTOĞRAFLI)