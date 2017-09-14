Bucaspor ilk 5'e girmenin hesaplarını yapıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü saat 19.00\'da başlayacak maçta Hatayspor\'u konuk etmeye hazırlanan Bucaspor, rakibini yenip ilk 5\'e girmenin hesaplarını yapıyor.

İlk 2 hafta sonunda 3 puanla 8\'inci sıraya adını yazdıran sarı lacivertlilerde Sportif Direktör Halim Karaköse, üstlerinde yer alan 6 takımın bu hafta birbirleriyle oynayacağını söyledi. Karaköse, \"Menemen Belediyespor-İnegölspor, Tokatspor-Keçiörengücü ve Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor karşılaşmalarında ortaya çıkacak her türlü sonuç bize yarayacak. Hatayspor\'u mağlup edersek, 3\'üncü haftada ilk 5\'e gireriz\" diye konuştu.

Üst sıralarda yer almanın psikolojik olarak önem taşıdığını belirten Karaköse, \"Takımımızın kalitesine güveniyoruz. Geçen hafta deplasmanda 4-1 kazandığımız Eyüpspor maçında futbolcularımızın neler yapabileceğini gördük. Aynı performansın daha iyisini Hatayspor karşısında bekliyoruz. Taraftarımız stadı doldursun. İlk hafta onları sevindiremedik. Ancak Hatayspor\'u yenerek hem çıkış yakalayacağız hem de seyircimize kendimizi affettireceğiz\" dedi.

Bucaspor\'da Eyüpspor karşılaşmasında sağ ayak bileğine darbe alan ve takımdan ayrı çalışan Emin\'in durumu belirsizliğini koruyor.



