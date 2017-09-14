T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor ilk 5'e girmenin hesaplarını yapıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü saat 19

14 Eylül 2017 18:15

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü saat 19.00\'da başlayacak maçta Hatayspor\'u konuk etmeye hazırlanan Bucaspor, rakibini yenip ilk 5\'e girmenin hesaplarını yapıyor.
İlk 2 hafta sonunda 3 puanla 8\'inci sıraya adını yazdıran sarı lacivertlilerde Sportif Direktör Halim Karaköse, üstlerinde yer alan 6 takımın bu hafta birbirleriyle oynayacağını söyledi. Karaköse, \"Menemen Belediyespor-İnegölspor, Tokatspor-Keçiörengücü ve Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor karşılaşmalarında ortaya çıkacak her türlü sonuç bize yarayacak. Hatayspor\'u mağlup edersek, 3\'üncü haftada ilk 5\'e gireriz\" diye konuştu.
Üst sıralarda yer almanın psikolojik olarak önem taşıdığını belirten Karaköse, \"Takımımızın kalitesine güveniyoruz. Geçen hafta deplasmanda 4-1 kazandığımız Eyüpspor maçında futbolcularımızın neler yapabileceğini gördük. Aynı performansın daha iyisini Hatayspor karşısında bekliyoruz. Taraftarımız stadı doldursun. İlk hafta onları sevindiremedik. Ancak Hatayspor\'u yenerek hem çıkış yakalayacağız hem de seyircimize kendimizi affettireceğiz\" dedi.
Bucaspor\'da Eyüpspor karşılaşmasında sağ ayak bileğine darbe alan ve takımdan ayrı çalışan Emin\'in durumu belirsizliğini koruyor.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLig Kırmızı GrupHataysporBucasporSportif Direktör Halim KaraköseKaraköseBelediyesporİnegölspor TokatsporKeçiörengücüSivas BelediyesporAfjet AfyonsporGeçenEyüpsporAynıTaraftarımızAncak Hatayspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24