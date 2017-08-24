Bucaspor galibiyete inanıyor

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek Bucaspor\'un Başkanı Ahmet Doğan, sezona galibiyetle başlayacaklarını söyledi. Evlerindeki ilk maçta puan kaybı yaşamak istemediklerini belirten Doğan, \"Yönetim olarak elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Belki transfer yasağını kaldıramadık ama mevcut kadromuzu koruyup önemli bir işe imza attık. Önemli miktarda borç yatırdık. Lige iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Artık söz sırası futbolcularda\" dedi.