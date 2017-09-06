Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan destek bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DNA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor\'un Başkanı Ahmet Doğan, Buca\'dan destek alamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana \"Ahde Vefa ve Birlik Sezonu\" adı altında kulübün başarısı için çabaladıklarını belirten Başkan Doğan, \"Buca\'nın işadamlarından ve esnafından destek göremedik. Biz insanlardan büyük paralar istemiyoruz. Bir forma almaları, bir maça gelip bilet almaları bile bizim için değerli. Şimdiye kadar harcadığımız parayla 2 takım satın alabilirdik, ancak biz Buca\'nın marka değeri Bucaspor\'u tekrar eski günlerine döndürmek için işe soyunduk. Ben taraftarın bana tezahürat yapmasını istemiyorum, sadece takımı desteklesinler\" dedi.

Öte yandan sarı lacivertliler, pazar günü deplasmanda Eyüpspor\'u mağlup ederek dış sahadaki kötü gidişini sonlandırmak istiyor. Geçen sezon deplasmanda oynadığı son 6 müsabakadan puansız ayrılan Bucaspor, bu periyotta Sivas Belediyespor ve Hacettepespor\'a 2-0, Amed Sportif\'e 2-1, Nazilli Belediyespor ve Tepecikspor\'a 3-2, Anadolu Bağcılarspor\'a ise 4-0 kaybetmişti. Deplasmanda son galibiyetini 12 Şubat\'ta 2017\'de Ofspor\'u 2-0 yenerek elde eden Bucaspor, Eyüp\'te galip gelmesi halinde 220 gün sonra İzmir\'e 3 puanla dönmüş olacak. Buca temsilcisinde sözleşmesini feshederek Bugsaşspor\'la anlaşan Erkan kadroda yer almayacak. İyileşen Şenol konusunda son kararı teknik heyet verecek.