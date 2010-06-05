Bucaspor Atahan Menekşe ile anlaştı

T24 - Turkcell Süper Lig'in yeni ekibi Bucaspor, Kocaelispor'dan Atahan Menekşe ile üç yıllık anlaşma sağladı.



Geçen sezonun ikinci devresinde Kocaelispor'da forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Atahan Menekşe ile anlaşıldığı, genç futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.



Futbola Sarıyer altyapısında başlayan Atahan Menekşe daha önce Zeytinburnu, Dardanelspor ve Kocaelispor formaları da giydi. Bu takımlarla 117 resmi maça çıkan Atahan Menekşe, bu müsabakalarda sekiz gol kaydetti.