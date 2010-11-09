-BUCASPOR: 2 - YENİ MALATYASPOR: 1 İZMİR (A.A) - 09.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'nda Bucaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın 3. dakikasında ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hüseyin'in şutunda topu ceza alanın dışında eliyle kesen kaleci Atilla, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'ndan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 12. dakikada Bucaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Erkan, topu ceza alanına gönderdi. Kale önündeki Musa Aydın'ın şutunda, defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topu, Emre kafayla ağlara yolladı: 1-0. 20. dakikada konuk ekibin beraberlik golü geldi. Bucasporlu Ediz'in ceza alanı içinde topa elle müdahale etmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Muzaffer, topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 54. dakikada sol kanattan Hüseyin'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Muzaffer, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti. 57. dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Sarı lacivertli ekibin kaleye yaklaşık 25 metreden kazandığı serbest vuruşta topun başındaki iki oyuncudan Zafer'in vuruşunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1. Stat: Altay Alsancak Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Serdar Akçer x, Baki Yiğit xx Bucaspor: Atilla ?, Ali Güneş xx, Mehmet Polat xx, Ediz x, Erkan xx, Musa Aydın xx (Dk. 55 Sercan xx), Ragıp xx, Salih xxx, Zafer xxx, Kamil Ahmet ? (Dk. 6 Kaleci Ömer xx), Emre xx (Dk. 67 Onur x) Yeni Malatyaspor: Mesut xx, Mehmet Tosak xx, Samet xx, Adem xx, Mehmet Akif Tatlı xx (Dk. 80 Tuncay x), Enis xx (Dk. 54 Cihan x), Nedim xx, Oğuzhan xx (Dk. 72 Müslüm x), Ümit x, Hüseyin x, Muzaffer xx Goller: Dk. 12 Emre, Dk. 57 Zafer (Bucaspor), Dk. 20 Muzaffer (penaltıdan) (Yeni Malatyaspor) Kırmızı Kart: Dk. 3 Atilla (Bucaspor) Sarı Kartlar: Dk. 76 Sercan (Bucaspor) Dk. 12 Adem, Dk. 36 Enis, Dk. 43 Mehmet Akif Tatlı, Dk. 85 Tuncay (Yeni Malatyaspor)