-BUCASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (İLK YARI) İZMİR (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmaya atak başlayan taraf ev sahibi Bucaspor olurken, ilk gol pozisyonunu Gençlerbirliği yakaladı. 19. dakikada gelişen Gençlerbirliği kontratağında, Ermin Zec'in kaleyi cepheden gören pozisyonda, ceza alanına girmeden attığı sert şutta, kaleci Carlos'un parmaklarıyla dokunduğu top, direkten oyun alanına döndü. 24. dakikada Bucaspor, Süper Lig'deki ilk golüne kavuştu. Musa'nın sağ kanattan rakip ceza alanına gönderdiği topa, kale önünde iyi yükselen Orhan Ak, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Bucaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Altay Alsancak Hakemler: Aytekin Durmaz, Selçuk Kaya, Hakan Yemişken Bucaspor: Carlos, Koray, Tomas, Orhan Ak, Mulemu, Mendy, Musa, Leko, İbrahim, Erkan, Manucho Gençlerbirliği: Serdar, Orhan Şam, Aykut, Curri, Murat (Dk. 37 Alparslan), Cem Can, Harbuzi, Jedinak, Oktay, Ermin Zec, Billy Osman Gol: Dk. 24 Orhan Ak (Bucaspor) Sarı Kart: Dk. 22 Cem Can (Gençlerbirliği)