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Spor

Bucaspor - Afjet Afyonspor: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Muhammet Yumak (xx), Özgür Ertem (xx) BUCASPOR: Hüseyin (xxxx) - Sancar (xx), Ömer (xx), Emre Özkan (xxx), Abdullah (xx), Emre Toraman (xx), Onur (xxx) (Dk

15 Nisan 2018 20:20

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Muhammet Yumak (xx), Özgür Ertem (xx)
BUCASPOR: Hüseyin (xxxx) - Sancar (xx), Ömer (xx), Emre Özkan (xxx), Abdullah (xx), Emre Toraman (xx), Onur (xxx) (Dk. 83 Çağlayan), Saruhan (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 72 Cuma xx), İbrahim (xx), İlyas (xxx) (Dk. 90 Deniz)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx) - Çağatay (x), Ali Çağatay (x) (Dk. 46 Tugay x), Bayram (x), Yasin (xx), İsmet (x), Timuçin (x) (Dk. 79 Fatih x), Nazmi (x), Erdi (xx), Yasin (xx), Aykut (x) (Dk. 46 Emre x), Oltan (xx)
GOLLER: Dk. 45+2 (Pen) İlyas (Bucaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Emre Toraman (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Emre Toraman, Emre Özkan, Abdullah, Oğuz, Hüseyin, İbrahim (Bucaspor), Yasin, Ali, Oltan, Erdi, Nazmi (Afyonspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor, 31. hafta mücadelesinde evinde şampiyonluk yarışındaki Afjet Afyonspor\'u 1-0 mağlup etti.
Teknik direktör Yüksel Kepoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkan ve 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren ev sahibi ekibin tek golünü 45+2. dakikada penaltından İlyas kaydetti. Sarı-lacivertlilerde 90. dakikada Emre Toraman kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 31 puana ulaşan İzmir ekibi averajla düşme hattından kurtuldu, Afyonspor ise 64 puanla 3. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Bucaspor atağında sağdan Sancar ortaladı, İlyas\'ın ıskaladığı topu önünde bulan İbrahim hatalı pasla fırsatı değerlendiremedi.
15. dakikada konuk ekipten Aykut sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Hüseyin uzanarak gole izin vermedi.
35. dakikada Bucasporlu Oğuz\'un sağdan ortasında kale önünde İlyas topa dokunamadı.
38. dakikada Afyon temsilcisi tehlikeli geldi. Soldan Erdi\'nin kestiği topa iyi yükselen Oltan kafayı çaktı. Kaleci Hüseyin topu son anda kornere tokatladı.
44. dakikada Afyon kalecisi Bekir\'in hatalı pasında topla buluşan Saruhan\'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
45+2. dakikada Afyonspor ceza sahasında oluşan karambolde İsmet topu eliyle kesince Hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İlyas, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.
69. dakikada Saruhan\'ın pasına hareketlenen Oğuz\'dan önce Afyon savunmasında Ramazan araya girerek tehlikeyi önledi.
74. dakikada Afyonspor\'un kazandığı serbest vuruşta Yasin ceza sahasına doldurdu. Kaleci Hüseyin topa sahip oldu.
79. dakikada İbrahim\'le yaptığı verkaçla soldan Afyonspor ceza sahasına giren Onur\'un şutunda top yandan auta çıktı.
87. dakikada Afyonspor\'un kazandığı frikikte Yasin\'in vuruşunda top üst direği sıyırdı.
90. dakikada Bucaspor kaptanı Emre Toraman hakeme itirazları sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli oyuncu oyundan çıkarken de dördüncü hakem Yakup Bakır\'a küfretti.
90+2. dakikada Afyonspor atağında ceza yayı üstünden Emre gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
90+4 dakikada Deniz\'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Çağlayan\'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+5. dakikada altı pastan Yasin\'in vuruşunda kaleci Hüseyin topa ayağıyla çıkararak mutlak golü önledi.
90+8. dakikada penaltı noktası üzerinden Fatih vurdu, Hüseyin müthiş  bir refleksle topu köşeden çıkardı. Bucaspor 1-0\'lık galibiyeti taraftarıyla kutladı. Kaleci Hüseyin, taraftarlara üçlü çektirdi. Bu sevince Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da ortak oldu.

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