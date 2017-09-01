Buca'da cezaevi servis aracına bombalı saldırı; 10 yaralı (4)

BAKAN GÜL, İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI DOĞRU\'YU ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün sabah saatlerinde İzmir\'de cezaevi servis otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları tedavi gördükleri EMOT Mikrocerrahi Hastanesi\'ni ziyaret ettikten sonra, İzmir Adalet Sarayı\'na giderek İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru\'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Gül, saldırıyı henüz bir örgütün üstlenmediğini, ancak soruşturmaların geniş çaplı olarak devam ettiğini vurgulayarak, \"Biri şoför, 10 cezaevi personeli patlamadan etkilendi. Bu menfur, alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerek emniyetimiz, gerek başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Sevindirici tarafı personelimizde kimsenin can kaybı olmamasıdır. Yunus personelimizi de ziyaret ettik, ameliyat oldu, diğerleri taburcu oldu. Çok şükür hepsinin durumu iyi\" dedi.

Gül, saldırının sadece personele yönelik yapılan bir saldırı olmadığını belirterek, \"Türkiye\'nin terör örgütleri ile verdiği mücadele ortadadır. Türkiye önemli bir merkezde olduğundan birçok terör örgütünün hedefine maruz kalmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile birlikte bu tür terör örgütlerine prim vermeden yola devam edeceğiz. Devletin bekasını milletin huzurunu bozmaya çalışanlara asla izin verilmeyecektir. Çok şükür bayrama giderken daha üzücü bir tabloyla karşılaşmadık. Türkiye\'ye diz çöktürmek isteyenler, bu hedeflerinde başarılı olamayacak. Terör neyi hedefliyorsa başaramayacak. Cumhurbaşkanımız da Yunus ile konuştu. Yunus, \'Bu vatan için herşeyim feda olsun\' dedi. Bütün arkadaşlarımız da öyle. Ben ülkemize ve İzmir\'e geçmiş olsun diyorum\" dedi.

Taylan YILDIRIM-Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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