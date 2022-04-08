Buça yakınlarındaki şehirde yıkılmış binaların altında cesetler bulundu; Zelenski, "Borodyanka'da durum çok daha kötü" dedi

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Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Buça’nın yakınında bulunan Borodyanka şehrinde iki yıkılmış binanın altında 26 ceset bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Borodyanka’da durumun sokaklarda cesetlerin bulunduğu Buça’dan çok daha kötü olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rus güçlerinin çekildiği Kiev çevresindeki şehirlerde sivil ölümleri gözler önüne seriliyor.

Ukraynalı yetkililer, Kiev yakınındaki Buça şehrinde 300’den fazla sivilin öldürüldüğünü belirtirken, 50’sinin infaz edildiği aktarıldı.

Moskova, sivil ölümlerini inkar ederek sokaklardaki cesetlerin Ukrayna propagandası olduğunu savundu.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova dün, Buça’nın 25 kilometre uzağındaki Borodyanka’da iki yıkılmış bina altında 26 ceset bulunduğunu söyledi.

Venediktova, cesetlerin ölüm sebebine ilişkin bilgi vermese de Rus güçlerinin bu şehirde hava saldırıları düzenlediğinin altını çizdi. Venediktova, “Yıkılma anlamında Borodyanka en kötü durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı bilinmiyor.” Dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de dün yaptığı televizyon yayınında Borodyanka’daki durumun altını çizerek “Burada durum çok daha kötü” dedi.