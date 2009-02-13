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Politika

Buca Belediye Başkanı, göreve iadesini istedi

İzmir'de, tutuklandıktan sonra tahliye edilen Cemil Şeboy, Buca Belediye Başkanlığı görevine iade talebinde bulundu.

13 Şubat 2009 02:00

İzmir'de, 'Arı Kovanı' adıyla düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Cemil Şeboy, Buca Belediye Başkanlığı görevine iade talebinde bulundu.

Şeboy'un avukatı Hasan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklama kararıyla Şeboy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını, tahliye olması nedeniyle de göreve iade edilmesi gerektiğini savundu.

Ünal, Şeboy'un göreve başlatılması için Buca Kaymakamlığına sunulan dilekçenin İzmir Valiliğine iletildiğini bildirdi.

Dilekçenin Valilik tarafından İçişleri Bakanlığına gönderildiği öğrenildi.

Buca Belediyesi'ne yönelik "Arı Kovanı" adlı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan 34 kişiden aralarında belediye başkanı Şeboy'un da bulunduğu 18'i, 25 Ocakta mahkemece tutuklanmıştı. Sanık avukatlarının itirazı sonucu Şeboy'un da aralarında yer aldığı 16 tutuklu sanık önceki gün tahliye edilmişti.

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