-BU ZEMİNDE YENİLMEDİĞİMİZ İÇİN ŞÜKREDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa'da, puan kaybı BJK İnönü Stadı'nın bozuk zeminine bağlandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle bu sezon ligde kendi evindeki ilk maçını BJK İnönü Stadı'nda yapan lacivert-beyazlılar, kötü zeminden yakındı. Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal, Bucaspor karşısında gerçek oyunlarını sergileme fırsatı bulamadıklarını vurgulayarak, bunun en önemli sebebinin sahanın bozuk zemini olduğunu söyledi. Sidal, yaptığı açıklamada, ''Bizim takım pas yapan bir ekip. Ancak, kötü zeminde bunu başaramadık. Gerçek oyunumuzu ortaya koyamadık. Böyle olunca da maç 3 ihtimale açık hale geldi. Kazanmamız gereken bir maçtı ama bu zeminde yenilmediğimiz için de şükrediyoruz'' dedi. Saha zeminindeki kötüleşmeyi geç fark ettiklerini ve bu nedenle daralan sürede stat değişikliği yapamadıklarını anlatan Sidal, ''Bu zeminde futbol oynanmaz. Mağlup olmadığımız için şükretmek lazım. Beşiktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a nasıl mağlup olduğunu merak etmiştik. Ama sahayı görünce anladık. Bu kötü zemin oyun oynamak isteyen takımlar için çok büyük dezavantaj oluşturuyor. Oyun bozmaya gelen takımlar için de mükemmel bir fırsat'' ifadelerini kullandı. Mehmet Süha Sidal, ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı, BJK İnönü Stadı'ndaki zeminde iyileşme olmaması durumunda başka bir statta oynayacaklarını sözlerine ekledi.