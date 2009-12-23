Bu yıl ÖSS'de sorulacak sorular nasıl olacak?

T24 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Yarımağan açıkladı..



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Bu yılki sınavda sorulacak sorular geçen yılki ile aynı türden olacak. Sadece uygulama değişti. Bu nedenle öğrenciler paniğe kapılmasın'' dedi.



Prof. Dr. Yarımağan, Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) ''2010 yılında üniversiteye giriş sistemi'' konulu sunum yaptı.



Eski sistemin alan dışı yerleşmeyi neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yarımağan, yeni sistemde bu farkın çok azaldığının görülebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Yarımağan, eski sistemde bir öğrencinin alan içi tercihiyle alan dışı tercihi arasında yaklaşık 50 puan fark bulunduğunu, bunun da soruların yüzde 29,6'sına denk geldiğini, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) katsayı kararı sonrası bu farkın azaldığını bildirdi.



Yeni sistemde aradaki farkın yaklaşık 10 puana, soruların da ortalama yüzde 2,5'lik bölümüne denk geldiğini ifade eden Yarımağan, 2006 yılında tek oturumlu sınav sistemine yönelik değişiklik yapıldığını, bu değişikliğin üç aşamalı değişim sürecinin birincisi olduğunu söyledi.



İkinci aşamanın bu yıl uygulanacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olduğunu kaydeden Yarımağan, ''Üçüncü aşama ise 3-5 yıl sonra uygulanacak açık uçlu soru sorulması olacak. Aslında bu sisteme en son geçen ülkelerden biriyiz. Türkiye'de 1976 yılından bu yana sınav kapasitesi 30 kat arttı. Yeni sınav sistemi ile öğrencilerin aldığı sonuçlar karşılaştırılabilecek'' diye konuştu.





Prof. Dr. Yarımağan, yeni sınav sisteminin içerik olarak geçen yılkinden farklı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



''Bu yılki sınavda sorulacak sorular geçen yılki ile aynı türden olacak. Sadece uygulama değişti. Bu nedenle öğrenciler paniğe kapılmasın. Ayrıca, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (AOBP) hesaplanmasında da yöntem değişikliği yapılmadı. Sadece değer aralığı eskiden 50-100'dü, şimdi 100-500 oldu.''





YGS'nin daha önce planlandığı gibi 11 Nisan 2010'da yapılacağını belirten Prof. Dr. Yarımağan, ''Katsayılarla ilgili son alınan kararda değişiklik olursa sınavlar 2-3 ay ertelenebilir, bu da üniversitelerin açılmasını etkiler. Özellikle 1. sınıflar ciddi sıkıntı yaşar'' dedi.

