Bu yıl onlar parlayacak

Geçen yıl birçok müzisyenin parladığı bir sene oldu, hatta birçok yeni yapım ortaya çıkarken eskiler de defalarca gündeme geldi.2008 yılı böyle geçti; peki ya 2009! Yeni başladığımız yıl müzik dünyasında kimlerin yılı olacak, şimdiden konuşulmaya başlandı bile.Taraf'ın haberine göre; MGMT, Ting Tings ya da Duffy zirveye oynamaya yakın isimler gibi gözükürken, Guardian gazetesi müzik endüstrisinin nabzını tutan isimlere önümüzdeki 12 ay içerisinde pop ve rock müzik dünyasında kimlerin öne çıkacağını sordu.VV Brown ile ilgili büyük bir heyecan duyuyorum. Harika görünüyor ve sansasyonel bir sesi var. Karışık bir tarzı var ama pek çok farklı tarzdan ilham alıyor.Biraz R&B, biraz ska ve biraz da pop. Ayrıca Gary Go'yu da beğeniyorum, çok başarılı bir şarkı yazarı ve pop müziğe karşı inanılmaz bir duyarlılığı var.James Morrison ve Paolo Nutini gibi Gary Go ile benzer müzik yapanlar bence korkmalılar, çünkü Go büyük patırtı koparacak. Doves'un da bu yıl geri dönüş yapacağını düşünüyorum.Hiçbir zaman Coldplay kadar popüler olamazlar ama Elbow gibi yavaş yavaş yükseleceklerine eminim. Yeni şarkılarını duydum ve bayıldım!Ben La Roux'u çok seviyorum ve onun 45'liği Quicksand'i dinlemeden duramıyorum. Bir şarkı için "harika bir pop şarkısı" demek, onun başarısını baltalıyor, çünkü şarkı aşağılanıyormuş gibi algılanıyor ama bu enfes bir şarkı.Üstelik de farklı, derinlemesine baktığınızda evet bir pop şarkısı ama bir yandan da değişik ve üzücü. La Roux'un gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyorum. Şarkı sözlerini de ağzında gevelemiyor ve bence bu pop müzik için büyük önem taşıyor.Onun dışında Rye Rye, Baltimore'dan 17 yaşında bir rapçi. Bu genç kızın şarkıları yeni yeni piyasaya çıkıyor ama gerçekten samimi biri, üstelik de harika bir dansçı.Bu yıl Kid Sister ve Lil' Mama gibi pek çok genç rap şarkıcısı çıkış yapamadı ama bence Rye Rye bu yıl patlama yapabilir.Heartsrevolution, New York'da kurulmuş bir grup. Solist Lo, güzel, güçlü ve karizmatik bir insan ve iyi müzik yapıyorlar. Hatta adeta gelecekten gelen bir müzik yapıyorlar ve kullandıkları görseller son derece başarılı.Dışarıdan soğuk gözükseler de içeriden son derece sıcak insanlar. La Roux da genç, kızıl saçlı ve müthiş yetenekli bir şarkı yazarı. Bence 2009'un en iyi albümü onunki olabilir. AutoKratz Manchester'lı bir ikili. Bence Chemical Brothers ve Underworld gibi önemli bir elektro ikilisi olacaklar.Golden Silvers, bu yıl Glastonbury'deki yetenek yarışmasını kazandılar. Kulakları şenlendiren bir müzikleri var, güzel bir rock müzik yapsalar da gitarın yerini klavye almış onların tarzında...Clare Maguire şimdiye kadar iki festivalde sahne almış bir şarkı yazarı. Nefesleri kesecek kadar güzel bir sesi var.Ayrıca Little Comets adında Newcastle'dan bir grup çıktı, insanları çok eğlendiriyorlar ve bence ekonomik kriz ile birlikte insanların eğlenceli müziğe her zamankinden daha çok ihtiyaçları var.White Lies'ın karanlık ve Joy Divisionvari rock sound'unun, ekonomik krizin hissedilebilir bir şekilde yaşandığı bu günler grubun iyi bir çıkış yakalaması adına fırsat diye düşünüyorum. Kayıtları harika bir gotik pop albümü.Dinosaur Pile-up Leeds çıkışlı bir üçlü. Onlar hakkındaki en güzel şey ise klasik bir tarzları olması. Foo Fighters ve Nirvana'nın grunge tarzına yakınlar.The Dø Finli bir kadın ve Fransız bir adamdan oluşan bir ikili.Avrupa'nın Ting Tings'i gibiler. Caz altyapısına sahipler ama çok başarılı bir indie pop tarzı yakalamışlar.