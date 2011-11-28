Bu yıl kar bile yağmadı

T24 - Alp Dağları’nda, bugüne kadar kaydedilen en sıcak ve en kurak Kasım ayının yaşandığı bildirildi. Türkiye'de de kurak geçen Kasım'dan sonra Aralık ayında da kar yağışı beklenmiyor. Kayak merkezlerinde sezonun Aralık ayında da açılması güç görünüyor.







Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kasım ayında geçmiş yıllardaki kasım aylarına göre ortalama olarak 6 derece daha yüksek olduğu belirtildi.













Kasım ayının ayrıca Alpler’de çok kurak geçtiğine de dikkati çekilen açıklamada, Almanya’nın en yüksek dağı olan Zugspitze’ye Kasım ayında bir kez bile kar yağmadığı kaydedildi.







Alp Dağları’nın bulunduğu bölgelerde Kasım ayında güneşin de ilk kez bu kadar fazla ortaya çıktığı, güneşli saatlerin bu ay 200’den fazla olduğu, bunun da geçmiş yıllardaki kasım aylarına göre yüzde 400 oranında artış anlamına geldiği bildirildi.





