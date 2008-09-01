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Yaşam

Bu yıl balık bol

Av sezonu başladı. Samsun Balıkçılar Odası Başkanı Kademoğlu, bu yıl palamut, hamsi ve istavritin bol olacağını söyledi

01 Eylül 2008 03:00

Samsun Balıkçılar Odası Başkanı Rasim Kademoğlu, bu yıl bol miktarda palamut olduğunu, avlanan palamutların ağzından hamsi çıkmasının ise bu sezon hamsinin de bol olacağı işaretini verdiğini söyledi.


Av sezonu başladı

Balıkların göç ve yumurtlama dönemi olduğu için mayıs ayında başlayan avlanma yasağının ardından 1 Eylül itibariyle yeni av sezonu başladı.

Balıkçılar uzun bir aradan sonra “Vira Bismillah” diyerek” denize açılırken, denizden dönen balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Samsun Balıkçılar Odası Başkanı Rasim Kademoğlu, bu yıl palamut ve hamsinin bol olacağını söyledi.

Samsun'da ilk gün havanın kötü olması nediyle balıkçıların istedikleri avı yapamadıklarını anlatan Kademoğlu, denizde palamudun bol olduğunu, bunun da balıkçılar için sevindirici olduğunu ifade etti.

“Bu yıl bol miktarda palamut var, avlanan palamutların ağzından hamsi çıkması, bu sezon hamsinin de bol olacağı işaretini veriyor” diyen Kademoğlu, 15 Eylül'den itibaren trollerin de denize açılacağını, özlenen barbunya, kalkan ve mezgitin de tezgahlardaki yerini alacağını belirtti.

Ramazan ayı olması nedeniyle balık fiyatlarının düşük olacağına işaret eden Kademoğlu, bu ayda içkili restoranların kapalı olması nedeniyle balık tüketiminin kısmen azaldığını da kaydetti.

 

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