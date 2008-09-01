Bu yıl balık bol

Samsun Balıkçılar Odası Başkanı Rasim Kademoğlu, bu yıl bol miktarda palamut olduğunu, avlanan palamutların ağzından hamsi çıkmasının ise bu sezon hamsinin de bol olacağı işaretini verdiğini söyledi.





Av sezonu başladı



Balıkların göç ve yumurtlama dönemi olduğu için mayıs ayında başlayan avlanma yasağının ardından 1 Eylül itibariyle yeni av sezonu başladı.



Balıkçılar uzun bir aradan sonra “Vira Bismillah” diyerek” denize açılırken, denizden dönen balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.



Samsun Balıkçılar Odası Başkanı Rasim Kademoğlu, bu yıl palamut ve hamsinin bol olacağını söyledi.



Samsun'da ilk gün havanın kötü olması nediyle balıkçıların istedikleri avı yapamadıklarını anlatan Kademoğlu, denizde palamudun bol olduğunu, bunun da balıkçılar için sevindirici olduğunu ifade etti.



“Bu yıl bol miktarda palamut var, avlanan palamutların ağzından hamsi çıkması, bu sezon hamsinin de bol olacağı işaretini veriyor” diyen Kademoğlu, 15 Eylül'den itibaren trollerin de denize açılacağını, özlenen barbunya, kalkan ve mezgitin de tezgahlardaki yerini alacağını belirtti.



Ramazan ayı olması nedeniyle balık fiyatlarının düşük olacağına işaret eden Kademoğlu, bu ayda içkili restoranların kapalı olması nedeniyle balık tüketiminin kısmen azaldığını da kaydetti.







