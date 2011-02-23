Bu yıl bahar erken gelecek

T24 - Meteoroloji mühendisi Prof. Mikdat Kadıoğlu ve Bünyamin Sürmeli Mart ayından itibaren bahar havasının yaşanacağı müjdesini verdi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan meteoroloji mühendisi Prof. Mikdat Kadıoğlu, mevcut verilere bakarak önümüzdeki aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmininin yapıldığını söylerken, “Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Doğu Karadeniz bölgesi dışındaki tüm Türkiye’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde görülüyor. Aynı dönemler içinde yağışların ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor” dedi.



Mart'ta erken bahar

Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli hurriyet.com.tr için Mart ayını değerlendirdi.

Şubat sonuna kadar soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğin söyleyen Sürmeli şunları söyledi:

"Mart ayı ortalamanın üzerinde. Mart'ın ilk haftası soğuk geçecek. Ondan sonraki günler ise bahar havası yaşanacak. Erken bahar diyebiliriz. "Mart kağıdan baktırır kazma kürek yaktırır" sözü bu mart ayı için geçerli olmayacak.



Marmara ve Ege yağmurlu, Doğu Anadolu karlı

Lodosla gelen yağışlar Anadolu’da sıcaklığı 2-3 derece artırıyor. Yağışın en kuvvetli olduğu kıyı Ege ve Güney Marmara'da ise su baskını ve taşkın riski yükseliyor. Bu akşam Doğu’da kar yoğunluğunu artıracak.

İstanbul'da yağmur daha çok Anadolu yakasında sürecek. Avrupa yakasında ise yağmur hafif, ama poyraz daha kuvvetli. Sıcaklık 6 derece hissediliyor. Ankara'da 3 gün aralıklı ve hafif yağış var, sıcaklık 2 derece daha artıyor. İzmir ve Bursa'lılar su baskınlarına dikkat: yağmur geceye kadar çok kuvvetli. Adana kapalı, yağmur hafif.

Marmara’daki yağmur Trakya’da zayıflıyor, kuvvetli yağacağı iller ise: Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik. Sağanakların aralıksız süreceği Çanakkale ve Balıkesir’de su baskını riski daha yüksek. Sıcaklık düşmüyor, 10-12 derece.

İç Anadolu'da sıcaklık lodosla 3 derece daha artıyor. Hafif ve orta kuvvette yağışlar var, akşama doğru daha etkili yağması bekleniyor.

Ege 3 gün içinde en bol ve kuvvetli yağışları alacak bölge. İzmir-Muğla kıyıları boyunca kuvvetli sağanaklar, su baskını tehlikesini artıracak. Denizciler dikkat: Muğla'da kuvvetli lodos, Bodrum açıklarında ise yağışla birlikte fırtına var.

Güney’de hava bulutlu, akşam daha etkili olmak üzere yağmur görülecek. Güneydoğu’da yağmur daha kuvvetli. Cuma günü Akdeniz’de de yağmur kuvvetlenecek.

Doğu Anadolu'da akşam kar yoğunluğunu artıracak, yarın öğleye kadar Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari boyunca yoğun yağacak. Yağış ve lodos havayı yumuşatıyor, Erzurum gündüz 3, gece -5 derece.

Karadeniz genelinde kuvvetli yağış yok, hafif yağıyor, rüzgar da zayıf, sıcaklık 2-3 derece artıyor. Samsun 14 derece.