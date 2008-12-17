Bu yıl 41 gazeteci can verdi

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, 2008 yılında tüm dünyada görevi başındayken ya da yaptığı bir haber nedeniyle hedef haline gelen 41 gazeteci öldürüldü.



CPJ'nin internet sitesinde yer alan araştırma, bu yıl Irak'ta 11, Pakistan'da 5, Hindistan'da 4, Gürcistan'da 3, Tayland'da 3, Afganistan'da 2, Rusya'da 2, Filipinler'de 2, Somali'de 2, Sri Lanka'da 2, Bolivya'da 1, Kamboçya'da 1, Hırvatistan'da 1, İsrail ve Filistin topraklarında 1, Meksika'da 1 gazetecinin öldürüldüğünü ortaya koydu.



Gazetecileri Koruma Komitesi verilerinde, 2008 yılında 21 gazetecinin daha öldürüldüğü, ancak bu ölümlerin gazetecilik görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının bilinmediği belirtildi.



Bu şüpheli olaylarda Meksika'da 4, Irak'ta 3, Filipinler'de 3, Guatemala'da 2, Bulgaristan'da 1, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1, Dominik'te 1, Hindistan'da 1, Kenya'da 1, Nepal'de 1, Pakistan'da 1, Rusya'da 1, Venezuela'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.



Araştırmada, bu yıl ayrıca gazeteciler için çalışan 3 kişinin de gazetecilerle birlikte hayatını kaybettiği ifade edildi.Bu medya çalışanlarından 2'sinin Irak'ta, 1'inin de Hırvatistan'da öldüğü belirtildi.



Gazetecileri Koruma Komitesi'nin saptamasına göre, ABD müdahalesinin başladığı Mart 2003'ten bu yana Irak'ta görevi başında ölen gazeteci sayısı ise 136 oldu.



Irak'ta savaşın başladığı 2003 yılında 14, 2004'te 24, 2005'te 23, 2006'da 32, 2007'de 32 ve 2008'de 11 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.



Irak'ta öldürülen gazetecilerin 114'ü Iraklı, 13'ü Avrupalı, 3'ü Arap ülkelerinden, 2'si Amerikalı, 5'i diğer ülkelerden, 1'i de Irak-İsveç çifte pasaportlu bir gazeteciydi.



125'i erkek, 11'i kadın olan bu gazetecilerin 91'i cinayete kurban giderken, 45'i çapraz ateşte ya da savaşın neden olduğu diğer şekillerde yaşamını yitirdi.



103 kişinin ölümünden militanların ya da silahlı grupların, 17'sinin Amerikan askerlerinin, üçünün ABD'nin müdahalesi sırasındaki Iraklı askeri güçlerin, birinin ABD müdahalesinden sonraki Iraklı askeri güçlerin sorumlu olduğu, 12 kişinin ölümünde sorumluluğun kime ait olduğunun bilinmediği belirtildi.



CPJ, bu olaylarda Amerikan askerlerinin gazetecileri hedef aldığına dair kanıt olmadığına da dikkati çekti.



Söz konusu verilere görevi başındaki gazetecilere açılan ateş sonucu ölümlerin eklendiği, ancak trafik ya da uçak kazası gibi olayların dahil edilmediği belirtildi.



CPJ'nin araştırmasında, Irak'ta 2003'ten bu yana gazetecilere eşlik eden toplam 51 medya çalışanının da gazetecilerle birlikte hayatını kaybettiği aktarıldı.