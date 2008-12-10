'Bu yemeği sana ben verdim' denmez ki!

Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan Beyazıt Öztürk Ramazan çadırlarında vatandaşa iftar yemeği veren ve daha sonra bunu duyuran ünlülere sert tepki gösterdi.



Nihat Hatipoğlu'nun programına önceki gün ünlü şovmen Beyazıt Öztürk konuk oldu. Manevi içeriği yoğun olan programda Öztürk; izleyenlerle bugüne kadar bilinmeyen, farklı yönlerini de paylaştı. Öztürk, Ramazan ayı geldiğinde iftar çadırlarında yemek veren ünlülerin kameraları çağırmasına da tepki gösterdi.



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Ünlü şovmen, programda Nihat Hatipoğlu'na "Ramazan bayramlarında televizyonlarda, iftar sofrası hazırlayıp da yoksulları bir çadırda toplamak güzel bir şey ama 'Bu yemeği size ben veriyorum' deyip de herkesten önce oraya gidip oturan, elini öptüren, tokalaşan insanlar için ne söylüyorsunuz merak ediyorum?" diye sordu.



Sadece Allah bilsin!



Nihat Hatipoğlu da bu tür davranışların doğru olmadığını belirterek şunları anlatt: "Denir ki, eskiler sağ elin verdiğini sol el görmesin diye arkalarına saklarlarmış. Ama biz bugün iyilik yaparken kameraları çağırıp, televizyonlara haber veriyoruz. 'Burada iftariyelik dağıtıyorum' diyoruz. 'Bin kişiye iftar yemeği veren falanca kişi' deniyor. Bırak o kişilerin sayısını Allah bilsin. Hesabını o yapsın, sen değil." Beyaz da "Eğer bir iyilik yapıyorsanız bunun görünmemesi gerekmiyor mu?" dedi.

