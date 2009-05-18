Bu yaz meyve-sebze bol ve ucuz olacak

Hava sıcaklıklarının dengeli gitmesi ve yağışların iyi olması nedeniyle, açıkta yapılan üretim bu yıl fiyat ve ürün bolluğu açısından tüketiciyi mutlu edecek.



Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, yağışlar açısından iyi bir yıl geçirdiklerini, bunun yanında hava sıcaklıklarının da dengeli olmasının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Açıktaki üretimin piyasaya çıkmasına sayılı günler kala, hava durumlarındaki gelişmeler nedeniyle rekoltede yüzde 25 civarında artış beklendiğini ifade eden Tavşan, rekoltedeki artış nedeniyle fiyatlardaki yükselişin de önüne geçileceğini vurguladı.



"Bu yaz meyve-sebze hem bol, hem ucuz olacak" diyen Tavşan, "Sera ürünlerinin son günlerini yaşadığımız şu günlerden itibaren, açıktaki ürünlerin bereketli olmasını bekleniliyor. Meyve ve sebzede yüzde 25 rekolte fazlası bekliyoruz. Fiyatlar geçen seneden bile aşağıda olabilir" dedi.



"Yüksek rekolte ihracatı da artıracak"



Tavşan, ekonomik krizin de etkisiyle Türkiye'nin çoğu alandaki ihracatında düşüşler yaşandığını, buna karşın yaş meyve sebze ihracatında ise artış olduğunu hatırlattı.



Bu yıl rekoltenin de artmasıyla geçen yıllara göre ihracatta daha iddialı bir konuma gelineceğini dile getiren Tavşan, "Her yıl fiyatlar yüksek olduğu için tüketici, alımı azaltır, ürün olmadığı için ihracat rakamları istenilen seviyeye çekilemezdi. Ancak bu yıl, rekolte yüksek olduğunda, tüketici evine daha fazla domates salatalık götürecek, ihracatta ise daha iddialı bir konuma geleceğiz. Yani fiyat düşecek diye zaman zaman endişelendiğini duyduğumuz üretici sıkıntısını da ihracat giderecek" dedi.

