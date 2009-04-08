Bu yaz İstanbul’da susuzluk yaşanmayacak

İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da son aylarda artan yağmurlar kente su sağlayan barajlardaki su miktarını arttırdı. Yılın ilk 4 ayında yağmurların etkisiyle barajlarda 430 milyon 378 bin 342 metreküp su birikti. Geçen yılın tamamında ise yağmurlarla barajlara 605 milyon 815 bin 666 metreküp su sağlanmıştı. İstanbul'daki barajlara en çok 2001 yılında yağan yağmurlar su oluşturmuştu. 2001 yılında barajlarda 1 milyar 126 milyon 572 bin 652 metreküp su birikmişti.Kente su sağlayan ve 868 milyon 674 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olan tüm barajların ortalama su miktarı bugün itibariyle 844 milyon 984 bin metreküpe, doluluk oranı da yüzde 97.95'ya ulaştı.Geçen yılın aynı döneminde barajların doluluk oranı yüzde 43.12, yıllık ortalama ise yüzde 43.71 olarak tespit edildi.Ömerli, Papuçdere, Alibey, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajları yüzde 100 dolarken, Sazlıdere yüzde 88.93, Büyükçekmece yüzde 91.62 ve Terkos'un doluluk oranı yüzde 99.02 olarak belirlendi.İSKİ, yüzde 100 dolan 7 barajın kapaklarını zaman zaman açarak, fazla suyu denize akıtıyor.Son verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmi vedoluluk oranları şöyle: