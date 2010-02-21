Bu yaz havada dolmuş dönemi başlayacak

T24 - Çok fazla kullanılmayan havaalanlarına uçacak olan Borajet, Tokat, Zonguldak, Siirt ve Bursa gibi noktalara tarifeli uçuşlar yapacak





Türk hava taşımacılığının son yıllarda gösterdiği performans, sektöre yeni şirketler getirdi. Geçtiğimiz haftalarda kurulan Borajet de, Türkiye’deki atıl kalmış ve uçuşu olmayan yerleşimlerdeki havaalanlarına direkt uçuşlar yapmayı planlıyor. Az uçulan bölgelerdeki havaalanları arasında Tokat, Zonguldak, Siirt, Bursa gibi yerler bulunurken, Borajet buralara tarifeli seferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.





Kişiye özel de uçacak



Şirket yetkilileri jetlerin ve Boeing gibi büyük uçakların iniş yapamadığı yerlere yapılacak seferlerin kısa pist ve kısa mesafelere uygun olacağını belirtiyorlar. Tarifeli seferlerin yanı sıra şirketin kişiye özel seferleri de olacak. Faaliyete geçmek için uçuş izinlerini bekleyen şirket filosunu yavaş yavaş kurmaya başladı. Bu kapsamda filosuna 3 tane ATV 72500 tipi pervaneli uçak katan Borajet, gelecekte uçak sayısını artırmayı planlıyor. Yetkililer bu uçakların Avrupa ve ABD’de oldukça yaygın bir şekilde tercih edildiğini belirtiyorlar.





Business jet ile lüks yolcu taşımacılığı yapılacak



2008 yılında başlattığı kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, İstanbul Atatürk Havaliman’ındaki hangara taşınan şirketin gelecek planlarında uluslararası lüks taşımacılık yapmak da bulunuyor. Uzun menzilli ve dünya üzerindeki en modern Business jet uçaklarından olan Global XRS’i Bombardier firmasına sipariş eden şirket, bu yıldan itibaren uçuşlarına başlamayı planlıyor. Şirketin uçuşun yanı sıra konaklama, transfer, güvenlik, tercüme, rehberlik ve asistanlık gibi tamamlayıcı hizmetler de verecek.





SeaBird otele denizden gelecek



ABD’de 14 yıl boyunca sivil havacılık yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen Kürşat Arusan, SeaBird Airlines adında bir havayolu şirketi kurdu. Yeni şirketin en büyük sürprizi uçaklarının altında bulunacak özel ayak sistemiyle konaklanacak otelin, yatın ya da geminin yanına denize inebilmesi. İstanbul’dan hizmet verecek şirketin destinasyonları içerisinde Ege başta olmak üzere Yunanistan adalarına yakın yerleşimler olacak.







