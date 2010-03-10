Bu yaz hava normalin üzerinde olacak

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bu yıl ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin bir derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.





Çağlar, Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Hava Tahmin Daire Başkanı Hüseyin Yozgat, Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Mustafa Coşkun ve Zirai Meteoroloji Şube Müdürü Murat Asar ile The Marmara Oteli'nde basın toplantısı yaptı.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ülke genelinde 450 noktada gözlem yaptığını belirten Çağlar, yer gözlemlerinin yanı sıra 30 kilometre yüksekliğe kadar atmosfer gözlemleri ve 15 dakikada bir uydu gözlemleri yaptıklarını dile getirdi. Çağlar, son dönemde de radar sistemlerini kullanmaya başladıklarını ve böylece lokal bazlı yağış, yağışın çeşidi ve miktarıyla ilgili bilgi vererek erken uyarı yaptıklarını kaydetti.



“Özellikle erken uyarılarda yapılan teknolojik iyileştirme, geliştirme çalışmaları ve uzman eğitimleriyle yüzde 90'a varan hava tahmini isabet oranını yakaladık” diyen Çağlar, ancak süre uzadıkça isabet oranının yüzde 60'lara kadar düştüğünü söyledi.



Çağlar, günlük, haftalık ve mevsimsel tahminler yaptıklarını, mevsimsel tahminlerin ekonomi, tarım ve turizm sektörü planlamalarında önemli olduğunu dile getirdi.



Şehircilik meteorolojisi kapsamında sıcaklık, nem, rüzgar gibi bilgiler kullanılarak şehirler, sokaklar ve binaların daha iyi planlanmasına katkı sunduklarını dile getiren Çağlar, tıbbi meteoroloji hizmetleri kapsamında da sıcak ve soğuk havanın insan üzerine etkileri, Afrika üzerinden gelen toz fırtınası, enverizyon denilen yerdeki kirliliğin yukarıya yükselmemesi sonucu şehirde oluşan kirli havaya karşı yaşlı ve çocukların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulunduklarını anlattı.





Cep telefonuna hava tahmin raporu



Çağlar, ülke genelinde ileri teknoloji radar sistemleri kurduklarını, şu anda Ankara, İstanbul Zonguldak ve Balıkesir'de bulunan istasyonlara İzmir, Muğla, Antalya, Samsun, Trabzon ve Adana'yı da dahil edeceklerini bildirdi.



Kurulan yüksek performanslı bilgisayar sistemiyle iklimin de izleneceğini belirten Çağlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'de iklim değişikliğine ilişkin neler beklendiğini, bunları sayısal hava tahmini ve iklim modelleri yardımıyla süper bilgisayarda çalıştıracaklarını anlattı.



Çağlar, uydu yer alıcı sistemlerini yaygınlaştıracaklarını, erken uyarı sistemlerini daha da geliştireceklerini belirterek, “Bölgemizde lider durumundayız. Edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi bölge ülkeleriyle paylaşıyoruz. Dünyada ilk 10 meteoroloji teşkilatı içinde olmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.



Cep telefonlarına erken uyarı ve hava tahmin raporlarını da sunacaklarını bildiren Çağlar, bunun için GSM operatörleriyle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.



Çağlar, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu da belirterek, “Önümüzdeki dönemde Mart sonu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sıcaklıklar ülke genelinde ortalamanın bir derece üzerinde olacak. Ilık bir bahardan sonra biraz daha sıcak yaz mevsimi bekliyoruz” dedi.





Kene artışı



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Çağlar, Akdeniz Üniversitesi ile meteorolojik olayların sağlığa etkisi üzerine bir çalışma yaptıklarını ve yapılan çalışmada, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya bağlı olarak kene olaylarının ortaya çıktığını tespit ettiklerini bildirdi.



Çağlar, özellikle uzun dönemli Nisan ayında belli günlerde sıcaklıklarda artış tespit edildiğini dile getirerek, “İç Anadolu ağırlıklı olmak üzere orta Karadeniz'de Nisan ayındaki sıcaklıklarda kenenin üremesine müsait günler oluşmuş. Dolayısıyla o günleri bilimsel olarak üniversiteyle tespit ettik” dedi.





İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım:



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım da son yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 derece üzerinde olacağını, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki sıcaklıkların bir derece daha yüksek gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.



Yağışların Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında kalacağını tahmin ettiklerini dile getiren Yıldırım, 2009 ve 2010 yağış durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



“2009 yılında Türkiye genelinde yağışlar yüzde 25 mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. En fazla yağış Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde gerçekleşti. 2010 yılı 5 ayında da yağışlar mevsim normallerinin yüzde 29 üzerinde gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nde yüzde 48, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 38, Ege Bölgesi'nde de yüzde 36 oranında yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.”







