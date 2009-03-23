Bu yaz erkekler renklenecek

Erkek giyiminde hizmet veren firmaların yaz koleksiyonu hazırlıkları devam ederken, bu yaz klasik renklerin yanında, sarı, yeşil, pembe ve lilanın revaçta olacağı bildirildi.



Merkezi Adana'da bulunan Coşkun Şirketler Grubu bünyesindeki Süvari'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun, yaptığı açıklamada, yoğun bir tempo ile yaz sezonu hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Ürünlerinde son yıllarda, sağlıklı olması nedeniyle daha çok talep gören natürel kumaşları kullandıklarını anlatan Coşkun, siyah ve beyaz gibi klasik renklerin yanı sıra bu yılki koleksiyonlarında canlı renklerin daha fazla yer aldığını belirtti.



Bu yılın moda renkleri arasında sarı, yeşil, pembe ve pembenin tonları ile lilanın revaçta olacağını belirten Coşkun, ''Erkek giyimde iki düğmeli takım elbiseler, yüzeyi parlak kumaşlar, dar kesimler dikkat çekiyor. Canlı renklerle, erkekler daha şık görünürken, fazlasıyla da ilgi çekecek. Bu yaz erkekler cıvıl cıvıl, rengârenk olacak'' dedi.



Erkeklerin artık kıyafetlerini ayakkabıdan, kol düğmesine, kemerinden ceketine kadar bir bütün olarak aldığını belirten Coşkun, koleksiyonlarını hazırlarken de bu doğrultuda hareket ettiklerini bildirdi.



Mağaza çalışanlarının müşterilere adeta ''giyim danışmanlığı'' yaptığını ifade eden Coşkun, ''Ürünü hazırlarken bir takımı bütün olarak düşünüyoruz, kıyafetleri bir birine uyum içerisinde, kombine halde müşteriye sunuyoruz'' diye konuştu.



'Kumaşlar yine ince'



''İmza'' markasıyla tanınan Taşkınırmak Giyim Sanayi Genel Müdürü Selahattin Taşkınırmak da koleksiyonlarının oluşmasında, son yıllarda etkisin gösteren küresel ısınmanın, bu yıl da etkili olduğunu bildirdi.



Bu yıl yaz aylarının sıcak geçmesinin beklendiğini ve kumaşların da buna göre hazırlandığını belirten Taşkınırmak, ''Sıcak yaz günlerine uygun olarak ince kumaşlardan hazırladığımız koleksiyonumuzla erkekler rahat ve serin bir yaz geçirecek'' dedi.



İmza'nın hazırladığı yaz koleksiyonunda da canlı renklerin hâkim olacağını anlatan Taşkınırmak, ayrıca ince astarsız montların, fit kalıpların ve çino pantolonların da koleksiyonda yer aldığını söyledi.



(AA)