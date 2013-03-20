Bu yaz çok sıcak olacak

Uzmanlar, 2013 yazında hava sıcaklıklarının Türkiye'nin büyük bölümünde yüzde 75 oranında, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin kayıtlarına göre 2010'un, 1998 ve 2005'in en sıcak yıl rekorunu egale ederek, en sıcak yıl olduğunu anımsattı.



Güneş lekelerine dikkat



Güneş etkinliklerinin, 2010'da en düşük seviyede olduğuna işaret eden Kadıoğlu, güneş lekelerindeki artışların ise 2013'te tepe noktasına ulaşacağını vurguladı.

Kadıoğlu, bu nedenle Mart 2013'te güneş lekelerinin en üst seviyeye çıkmasıyla dünyada görülmemiş yüksek sıcaklıkların yaşanacağını dile getirdi.

Bu yıl tepe noktasına çıkacak güneş lekelerinin sayısına, plansız kentleşme de eklenince 2013 yazının çok sıcak geçmesinin beklendiğini anlatan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

''İklim ve Toplum İçin Uluslararası Araştırma Enstitüsü okyanusların yüzeyindeki su sıcaklıklarını kullanarak birleşik atmosfer-okyanus modelleriyle 6 aylık tahminler yapıyor. Böyle yapılan iklim tahminleri, günlük hava tahminlerinden farklı. Onlar sıcaklık ve yağış gibi iklim elemanlarının 30 yıllık ortalamalarının üzerinde veya altında olup olmayacağını söyler. Burada sözü geçen 30 yıllık ortalama şu an 1981-2010 arasındaki süredir. Gerçekte ise mevsim normali gibi gözlenmiş bir hava yoktur. Bunlar iklim tahminlerinde kıyas için kullanılırlar.''

Kadıoğlu, Enstitü'nün bu yıl yaz mevsimi için yaptığı hava sıcaklığı tahminlerine göre, Karadeniz ve güney illeri dahil olmak üzere Anadolu'nun doğusu hariç, Türkiye'nin büyük bölümünde ve özellikle de batısında hava sıcaklıklarının yüzde 75 oranında mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini vurguladı.



Yaz 92, aşırı sıcak 64 gün



Toplam 92 gün süren yaz aylarının en az 64 gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Kadıoğlu, şöyle devam etti:

''Bu tahminde sadece havayla ilişkili sıcaklıktan bahsediliyor. Bu değerlere ozon tabakasının delinmesinin etkileri dahil değil. Yeterince yeşil alan ve planlanmadan yoksun şehirlerde hava sıcaklığının kırsal alana göre 9 dereceye kadar daha yüksek olabildiğini de unutulmamalı.



Sıcağa nem de eklenecek



Hesapta olmayan bir de nem var. Yani sıcak ve nemli havalarda ısıyla nemin bileşimi de kalp, solunum yolu hastalıklarını tetikleyerek kitlesel ölümlere sebep olabilir. Örneğin, Avrupa'da Ağustos 2003'te Fransa ve İspanya civarında sıcak hava dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetmiş ve 13 milyar Euro'luk ekonomik kayıp olmuştu. Böyle bir sıcaklıkta elektrik enerjisi tüketimi ve orman yangınları da artmakta. Orman ve anız yangınlarının neden olduğu duman, trafikteki araçların neden olduğu ozon ve partikül maddeler de durumu kötüleştirebilmekte. Özetle, konuyla ilgili acilen gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.''