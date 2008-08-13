T24 LogoT24 Logo
Politika

Bu yasa ne demek istiyor?

Hükümet hazırladı, TBMM kabul etti, Cumhurbaşkanı Gül de onayladı. Ancak, bu yasanın ne demek istediğini anlamak için tekrar tekrar okumak lazım

13 Ağustos 2008 03:00



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5802 sayılı "Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi
İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kanunun, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.
Kanuna göre, belediyeler arasında bir alacak iddiasına dayalı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi olanlar dahil herhangi bir takibe veya dava sebebiyle borçluların mal ve haklarına konmuş ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve hacizler, bu konudaki işlem ve kararlar hangi merci ve yargı organınca tesis edilmiş olursa olsun, alacağa karşılık tutarda bir teminatın gösterilmesi halinde talep üzerine mecburi tahkim mahkemesince kaldırılacak. Bu karar kesin olup, derhal uygulanacak. Borçlu belediye tarafından, alacaklı belediye lehine
gösterilecek teminatta, Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 10. maddesinde sayılan neviden olması, asli ve feri alacaklar toplaması şartları aranacak.
Teminatın nevine, değerine ve diğer yönlerine ilişkin itirazlar hakem mahkemesince çözümlenecek. Uyuşmazlık hakkında verilecek nihai karara göre teminat paraya çevrilecek, yahut iade veya terkin olunacak. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24