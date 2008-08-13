Bu yasa ne demek istiyor?





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5802 sayılı "Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi

İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kanunun, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Kanuna göre, belediyeler arasında bir alacak iddiasına dayalı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi olanlar dahil herhangi bir takibe veya dava sebebiyle borçluların mal ve haklarına konmuş ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve hacizler, bu konudaki işlem ve kararlar hangi merci ve yargı organınca tesis edilmiş olursa olsun, alacağa karşılık tutarda bir teminatın gösterilmesi halinde talep üzerine mecburi tahkim mahkemesince kaldırılacak. Bu karar kesin olup, derhal uygulanacak. Borçlu belediye tarafından, alacaklı belediye lehine

gösterilecek teminatta, Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 10. maddesinde sayılan neviden olması, asli ve feri alacaklar toplaması şartları aranacak.

Teminatın nevine, değerine ve diğer yönlerine ilişkin itirazlar hakem mahkemesince çözümlenecek. Uyuşmazlık hakkında verilecek nihai karara göre teminat paraya çevrilecek, yahut iade veya terkin olunacak. (aa)