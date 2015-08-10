'Bu yapıyla çalışmam mümkün değil' diyen Türk Hava Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Hava Kurumu Başkanı Vacit Öktem istifa etti.

Öktem 29 Aralık 2014 tarihinde THK'da zimmetine para geçirmekle suçlanarak tutuklanan eski Başkan Osman Yıldırım'ın yerine getirilmişti. Öktem kurumun 800 milyon lira borcu olduğunu belirterek, "Benim bu yapı ile çalışmam mümkün değil" dedi.

'Bu kumpasın altından kalkamadım'

Vacit Öktem istifasının ardından Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Benim bu yapı ile çalışmam mümkün değil. Bana karşı cephe aldılar. Bu kumpasların altında kalkacak biri değilim. Ben düz bir insanım. Düzgün yaşamaya gayret ettim. Kurumun daha fazla zarar görmemesi için böyle bir karar aldım. Eski başkanın icraatları nedeni ile kurum ağır bir borç yükü altında konulmuş. 800 milyon liralık borca karşılık kurumun tüm gelirleri bankalara temlik edilmiş” dedi. Öktem, kendisinden sonra başkan vekili olarak görev yapan bir ismin kurumu eylül ayında yapılacak kongreye taşımasını beklediğini kaydetti. Öktem, yönetimde olan kimi isimlerin yeni başkan için Isparta Şube Başkanı Zafer Çağlar ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.