Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Repo! The Genetic Opera, adlı korku-müzikal tarzı film için kamera karşısına geçen Paris Hilton, gotik makyajıyla görüntülendi.Saw-Testere filminin yapımcılarının imzasını taşıyacak 'Repo! The Genetic Opera'da rol alan Paris Hilton, hayranlarını bu kez korkutmaya çalışacak.2056 yılında geçen müzikal-korku tarzı film, insanlığın veba benzeri bir salgın hastalık yüzünden yok olma noktasına geldiği bir dünyada geçiyor. İnsanların hayatta kalabilmek için sürekli organ nakline ihtiyaç duydukları dünyada Hilton, bir organ mafyası liderinin kızını canlandıracak.7 Kasım'da ABD'de gösterime girmesi beklenen filmde ünlü opera sanatçısı Sarah Brightman da rol alıyor.